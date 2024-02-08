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Что происходит на ЧЭМК в Челябинске после слухов о задержании акционера

Что происходит на ЧЭМК в Челябинске после слухов о задержании акционера

Разговоры о следственных действий на комбинате прокомментировал источник.7 февраля на нескольких телеграм-каналах появилось сообщение о том, что один из акционеров Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов, якобы, был "задержан сотрудниками ФСБ" и чуть ли не доставлен в Москву а на самом комбинате идет обыск, вынимаются документы, проверяется оргтехника.

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