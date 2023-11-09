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В горсовет Нью-Йорка прошел только один русскоязычный кандидат

В горсовет Нью-Йорка прошел только один русскоязычный кандидат

Аркадий (Ари) Каган, уроженец Минска, окончивший Ленинградское суворовское училище, выпускник Львовского высшего военно-политического училища, эмигрировавший в США в 1993 году, не смог переизбраться в городской совет Нью-Йорка, в котором заседал последние полтора года.

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