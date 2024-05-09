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Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

TASS/EPA/DUMITRU DORU Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностью и языком людей, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Eduard
Подкупленая тварь как и Зеленский!
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