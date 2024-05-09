Захарова сравнила политику Санду с экспериментами Третьего рейха

TASS/EPA/DUMITRU DORU Проводимая президентом Молдавии Майей Санду политика сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностью и языком людей, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии