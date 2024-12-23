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Аномальное тепло в Челябинске прервется на несколько дней

Аномальное тепло в Челябинске прервется на несколько дней

Синоптики опубликовали прогноз на последнюю неделю уходящего года.Аномальное для зимы тепло на Южном Урале: 23 декабря столбики термометров в Челябинске показывают -1 градус.

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