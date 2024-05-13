Уральский завод выпускает более 200 тысяч упаковок детского питания в сутки на новом китайском оборудовании

Ежедневно на Богдановичском молочном заводе производится более 200 тысяч упаковок детского питания с использованием новейшей технологии асептического розлива от китайской компании «Leiwest Pak» — это первые подобные промышленные линии в России.
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