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Уральский завод выпускает более 200 тысяч упаковок детского питания в сутки на новом китайском оборудовании

Уральский завод выпускает более 200 тысяч упаковок детского питания в сутки на новом китайском оборудовании

Ежедневно на Богдановичском молочном заводе производится более 200 тысяч упаковок детского питания с использованием новейшей технологии асептического розлива от китайской компании «Leiwest Pak» — это первые подобные промышленные линии в России.

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