Су-35с ВКС России обнаружил и уничтожил самолет противника

Экипажи истребителей ВКС России отрабатывают задачи прикрытия действий самолетов штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.
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