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Винисиус Жуниор: «Хочу выиграть ЛЧ 5-6 раз. Прибавлять в решающих матчах – часть ДНК «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен выиграть как можно больше трофеев. «Важно выиграть как можно больше матчей, тем более если речь идет о Суперкубке УЕФА.

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