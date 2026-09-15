Чувствуют американцы ущерб для доллара, ощущают

Рядовые американцы, наверное, нет, для них доллар это доллар.Но вот верхушка все-таки беспокоится. Помните, как Трамп обещал наказать страны БРИКС за то, что они отказываются от доллара?Тема не получила развития, но заход со стороны Трампа был.