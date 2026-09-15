Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чувствуют американцы ущерб для доллара, ощущают

Чувствуют американцы ущерб для доллара, ощущают

Рядовые американцы, наверное, нет, для них доллар это доллар.Но вот верхушка все-таки беспокоится. Помните, как Трамп обещал наказать страны БРИКС за то, что они отказываются от доллара?Тема не получила развития, но заход со стороны Трампа был.

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Новый комментарий от пользователя
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vagas Karlito

Лиха беда началом! Там где три страны начнут использовать свою расчетную систему быстро расчухают   пользу от неё и другие! Ничего  в нашей жизни незыблемого нет!