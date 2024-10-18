Дело возбудили после смертельного ДТП и взрывом пиротехники в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Следователи в Приамурье возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после столкновения легковушки и перевозившего пиротехнику грузовика, при котором погибли четыре человека, сообщило региональное СУСК РФ в Telegram-канале.
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