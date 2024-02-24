Экологическая угроза: в Кагуле незаконно сжигаются отходы

Совместная акция, проведенная инспекторами по охране окружающей среды из Кагула и Управления по чрезвычайным ситуациям, выявила серьезный случай незаконного сжигания бытовых и растительных отходов в населенном пункте Вадул-луй-Исак.
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