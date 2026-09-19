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Зверев о матче со 171-й ракеткой мира Додигом: «Скоро мы увидим его в топе – и даже очень скоро»

Вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над №171 Матеем Додигом в матче второго раунда квалификации Кубка Дэвиса – 6:4, 7:6(3).

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