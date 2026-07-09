Взрывы в лесу и крутые склоны: как эндуристы Севастополя помогают МЧС

В последнюю неделю июня Севастополь пережил непростые дни. После отражения массированной атаки вражеских беспилотников в пригороде вспыхнули лесные пожары — огонь охватил порядка 28 гектаров лесных территорий.
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