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Взрывы в лесу и крутые склоны: как эндуристы Севастополя помогают МЧС

Взрывы в лесу и крутые склоны: как эндуристы Севастополя помогают МЧС

В последнюю неделю июня Севастополь пережил непростые дни. После отражения массированной атаки вражеских беспилотников в пригороде вспыхнули лесные пожары — огонь охватил порядка 28 гектаров лесных территорий.

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