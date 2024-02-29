МО России сообщило об успехе в Работино: войска закрепились на ключевых опорниках

Подразделения ВС России вошли и закрепились в поселке Работино на Запорожском участке фронта.Минобороны РФ сообщило об очередном успехе русской армии на Запорожском фронте — в поселке Работино заняты ключевые опорные пункты.
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