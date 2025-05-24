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Компания Raytheon получила дополнительные $380 млн на затянувшийся проект модернизации GPS

Компания Raytheon получила дополнительные $380 млн на затянувшийся проект модернизации GPS

Космические силы США выделили компании Raytheon дополнительно $379,7 млн на разработку системы управления следующего поколения (OCX) для системы GPS.

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