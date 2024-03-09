22-летняя артистка Большого Московского Цирка умерла после представления

22-летняя эквилибристка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова скончалась в реанимации после того, как упала в обморок через считанные минуты после участия в безобидном трюке.
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