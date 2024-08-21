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Татар-информ

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Правительство РФ поддержало идею ГС РТ распространить на уехавших действие КоАП

Правительство РФ поддержало идею ГС РТ распространить на уехавших действие КоАП

Правительство России концептуально поддержало предложенный Государственным Советом Татарстана законопроект, позволяющий дистанционно привлекать к административной ответственности россиян, находящихся за рубежом.

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