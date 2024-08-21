Правительство РФ поддержало идею ГС РТ распространить на уехавших действие КоАП

Правительство России концептуально поддержало предложенный Государственным Советом Татарстана законопроект, позволяющий дистанционно привлекать к административной ответственности россиян, находящихся за рубежом.
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