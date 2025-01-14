Байден: я стоял в центре Киева, в отличие от Путина

Президент США Джо Байден заявил, что Россия "проигрывает на поле боя". Об этом в своей заключительной внешнеполитической речи заявил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, подчеркнув, что он находился в центре Киева, передает РИА Новости.