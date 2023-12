Успешный релиз THE FINALS, оценки WH40K: Rogue Trader, провальный запуск The Day Before…

The Day Before вышла в ранний доступ, за что хвалят Warhammer 40K: Rogue Trader, онлайн THE FINALS только растёт, почему разработчики «Смуты» не показывают геймплей, стратегию Tempest Rising перенесли, Call of Duty: Modern Warfare III возглавила ноябрьский чарт на PlayStation.