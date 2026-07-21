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Газета.ру

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В Башкирии проверят данные о нецелевом использовании судьями служебных машин

В Башкирии проверят данные о нецелевом использовании судьями служебных машин

Городской совет Уфы направил в Следственное управление СК России по Башкортостану и Контрольно-счетную палату республики обращения с просьбой проверить информацию о возможном нецелевом использовании служебного автотранспорта администрации города.

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