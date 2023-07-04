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ВС РФ совершили прорыв на четырёх направлениях: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 496-й

ВС РФ совершили прорыв на четырёх направлениях: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 496-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 июля 2023 г.: СВО сегодня, день 496-й. Обзор событий: Армия РФ наступает на нескольких направлениях.

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