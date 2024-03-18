Что можно и что нельзя делать 19 марта в день святых мучеников во Амморее и праздник иконы «Благодатное небо» Алёна ЮрьеваКаждый год, 19 марта, мир празднует день святых мучеников во Амморее и воздает почести перед иконой «Благодатное небо».