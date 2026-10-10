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Татар-информ

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Тасоев принес России первое золото чемпионата мира по дзюдо

Тасоев принес России первое золото чемпионата мира по дзюдо

Фото: Федерация дзюдо России / judo.ru Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Баку.

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