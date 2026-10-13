Сбои «Яндекса» в Ростове длятся трое суток после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону с 11 октября наблюдаются перебои в работе сервисов «Яндекса» — пользователи сообщают об исчезновении кредитных карт из приложения Яндекс Банка, сложностях со входом в аккаунт и некорректной загрузке панорам в «Яндекс Картах».