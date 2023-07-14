ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Владимир Никитееко
    Схаваете. Никто не собирается ничего выполнять. Столько раз до этого схавали, и сейчас схаваете и ещё добавки просить...Путин назвал усло...
  • Валерий Соловьев
    А таджики вошли, а то их в Москве уже больше.«Единая Россия» п...
  • Галина
    Интересно ЧТО в себя включает "ПРИостановка".Возможно то же самое,что а данный момент есть .Путин назвал усло...

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