Вышел восьмой номер аналитического журнала «Государство», издаваемого администрацией президента РФ и РАНХиГС.
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