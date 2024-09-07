«Гуманизм» на крови детей: почему в России нужна смертная казнь

АВТОР: СЕРГЕЙ МИРОНОВ https://dzen.ru/a/ZtnWe77OhVIk. В последнее время все громче звучат в нашем обществе голоса с призывами вернуть в России смертную казнь.
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