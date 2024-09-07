Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Miha52 Новик Михаил
    Согласен.«Гуманизм» на кро...
  • Андрей Васильченко
    Против смертной казни те, кто сам боится оказаться в расстрельном списке.«Гуманизм» на кро...
  • Барма Лей
    Лучше без этогО,ну ни как,по-доброму со всеми ништяками.НО НЕ НАДО БЫЛО ЭТИМ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ!А вам точно без э...

«Гуманизм» на крови детей: почему в России нужна смертная казнь

«Гуманизм» на крови детей: почему в России нужна смертная казнь

АВТОР: СЕРГЕЙ МИРОНОВ https://dzen.ru/a/ZtnWe77OhVIk. В последнее время все громче звучат в нашем обществе голоса с призывами вернуть в России смертную казнь.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Террористов и убийц нужно казнить.
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1 час.
Андрей Васильченко
Против смертной казни те, кто сам боится оказаться в расстрельном списке.
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24 мин.
Miha52 Новик Михаил
Согласен.
Ответить
8 мин.

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