Фанаты Паши Техника разрисовали стену Цоя в центре Москвы

Надпись «Техник» была нанесена на стену памяти исполнителя Виктора Цоя. В конце марта российский рэпер Паша Техник был госпитализирован на таиландском курорте Пхукет с серьезным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии.
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