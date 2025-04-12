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Мода и Шоу-бизнес

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  • Николай Кирбитов
    Вот откуда цены на машины,где будет мерзликин,машины не покупать.Актер Андрей Мерз...
  • Сергей Петров
    Кого это говно интересует? Хотя наверно очень многие любят слушать фанеру этого гомика....раз до кремля допускают...Несмотря на конфл...
  • Elena Dmitrieva
    Опять кто-то эту жабу пиарит.Несмотря на конфл...

Фанаты Паши Техника разрисовали стену Цоя в центре Москвы

Фанаты Паши Техника разрисовали стену Цоя в центре Москвы

Надпись «Техник» была нанесена на стену памяти исполнителя Виктора Цоя. В конце марта российский рэпер Паша Техник был госпитализирован на таиландском курорте Пхукет с серьезным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии.

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ЛС
Лидия Санникова
Мерзятины. Нашли кого пиарить...
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