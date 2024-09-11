Нефть дешевеет, значит экономическая ситуация в мире начинает ухудшаться

Всех приветствую! По традиции с новостей! Начну с рынка нефти. Нефть - лоу за последние месяцы, явный признак того, что экономическая ситуация в мире начинается ухудшаться, и это приводит к снижению спроса на "черное золото".
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