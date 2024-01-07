«Сан-Хосе» проиграл 11 матчей подряд в основное время. Это 3-й случай в НХЛ в XXI веке

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Сегодня «Шаркс» проиграли «Торонто» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 21 очко в 40 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.