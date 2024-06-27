Аппарат УЗИ высокого класса заработал в Центральной межрайонной больнице № 2

ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» в Людиново получила новый УЗ-аппарат «Электрон» по нацпроекту «Здравоохранение»ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» в Людиново получила новый УЗ-аппарат «Электрон» по нацпроекту «Здравоохранение».
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