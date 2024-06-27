НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Аппарат УЗИ высокого класса заработал в Центральной межрайонной больнице № 2

Аппарат УЗИ высокого класса заработал в Центральной межрайонной больнице № 2

ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» в Людиново получила новый УЗ-аппарат «Электрон» по нацпроекту «Здравоохранение»ГБУЗ Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» в Людиново получила новый УЗ-аппарат «Электрон» по нацпроекту «Здравоохранение».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх