ФСБ: задержан замминистра связи Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, как сообщил РИА Новости представитель регионального управления ФСБ России.
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