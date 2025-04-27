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Эксперт раскрыл оптимальное время для ремонта и строительных работ

Эксперт раскрыл оптимальное время для ремонта и строительных работ

Летние месяцы – лучшее время для капитального ремонта и наружных работ. Как рассказал "Известиям" генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов, с мая по сентябрь создаются идеальные условия для кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов.

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