Эксперт раскрыл оптимальное время для ремонта и строительных работ

Летние месяцы – лучшее время для капитального ремонта и наружных работ. Как рассказал "Известиям" генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов, с мая по сентябрь создаются идеальные условия для кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов.