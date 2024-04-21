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В Краснодаре прошла Библионочь – работали все библиотеки и волонтеры отряда Книгодарцы

В Краснодаре прошла Библионочь – работали все библиотеки и волонтеры отряда Книгодарцы

Мероприятия прошли в 32 библиотеках Краснодара. Так, в библиотеке имени Некрасова прошла встреча с членом Союза писателей России Александром Ильиным, в библиотеке имени Гончарова провели творческий вечер артиста Молодежного театра Ильи Сердюкова.

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