В Краснодаре прошла Библионочь – работали все библиотеки и волонтеры отряда Книгодарцы

Мероприятия прошли в 32 библиотеках Краснодара. Так, в библиотеке имени Некрасова прошла встреча с членом Союза писателей России Александром Ильиным, в библиотеке имени Гончарова провели творческий вечер артиста Молодежного театра Ильи Сердюкова.
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