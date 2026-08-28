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Царьград

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Как минимум пять собак погибли после прививок новой серии известного препарата

Как минимум пять собак погибли после прививок новой серии известного препарата

После применения ещё одной серии препарата "Мультикан-8" зафиксированы случаи гибели собак. На данный момент известно о пяти погибших животных.

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