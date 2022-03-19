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Сотрудник полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте спас мужчину, провалившегося под лёд

Сотрудник полиции Находкинского ЛО МВД России на транспорте спас мужчину, провалившегося под лёд

«Помощник дежурного Находкинского ЛО МВД России на транспорте прапорщик полиции Андрей Андреев спас мужчину, провалившегося под лед на реке Литовка в Приморском крае.

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