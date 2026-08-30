Татьяна Волкова: гиперконтроль над расходами детей вредит развитию

Финансовый аналитик Татьяна Волкова предупреждает, что гиперконтроль над карманными деньгами детей может навредить их самостоятельности и обучению финансовой грамотности.
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