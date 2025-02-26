Келлог уверен в скором завершении конфликта на Украине

Политик полностью доверяет Дональду Трампу Специальный представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.
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