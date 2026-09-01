Красота и здоровье: рябина укрепляет иммунитет и очищает кожу

Рябина активно применяется в сфере красоты как натуральный скраб и средство для лицевых масок. Ягоды не только помогают очистить кожу, но и обладают мочегонным эффектом, укрепляя иммунитет.
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