Зеленский пообещал уволить заместителей глав ГУР и СБУ после недавней стрельбы в Киеве. Украинские издания пишут, что одному из участвовавших в перестрелке сотрудников СБУ предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий, а военнослужащему ГУР подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.