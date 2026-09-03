Зеленский пообещал уволить заместителей глав ГУР и СБУ после недавней стрельбы в Киеве. Украинские издания пишут, что одному из участвовавших в перестрелке сотрудников СБУ предъявлено подозрение в превышении служебных полномочий, а военнослужащему ГУР подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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