Забота о сердце может помочь продлить жизнь и улучшить ее качество.Как улучшить здоровье сердца в любом возрасте советует врач скорой помощи, так как забота о сердце может продлить жизнь и улучшить ее качество, сообщает CNN.
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