Уссурийские тхэквондисты привезли 10 медалей с соревнований в Амурской области

Уссурийские тхэквондисты привезли 10 медалей с соревнований в Амурской области

Удачным для уссурийских тхэквондистов выдались чемпионат и первенство Благовещенска по тхэквондо ИТФ.

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