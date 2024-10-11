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Китай

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МИД КНР: Китай направил межведомственную рабочую группу в Пакистан для расследования теракта

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- После произошедшего 6 октября нападения на китайский конвой угольной электростанции в порту Касим, которое повлекло за собой жертвы среди китайских граждан, Китай оперативно направил в Пакистан межведомственную рабочую группу в рамках реагирования на инцидент, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР.

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