Китайская компания CXMT начинает производство памяти DDR5

За последние несколько дней появилось множество сообщений о том, что различные китайские сторонние производители модулей памяти начали продавать энтузиастам планки DDR5 DRAM на основе чипов DDR5, произведенных китайской компанией ChangXin Memory Technologies (CXMT).
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