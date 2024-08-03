В Индии отметили важность использования торговых коридоров в торговле с Россией

Использование Индией и Россией в двусторонней торговле маршрута Ченнаи (Индия) - Владивосток, международного транспортного коридора Север - Юг и Северного морского пути будет способствовать росту поставок.
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