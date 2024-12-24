«Придет восьмой и все изменит»: что Ванга предсказала на 2025 год

"Вангелия Пандева Гуштерова, она же Ванга, умерла почти 60 лет назад"??? Родилась: 3 октября 1911 года, Струмица, Османская империя Умерла: 11 августа 1996 года (84 года), София, Болгария.

А

Александр

блин оставьте Вангу в покое!!! у вас и так врать хорошо получается!!! задолбали уже всех!!!