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  • Олег Илатовский
    Это точно ..пусть глотают свою тухлятину ...👍😜Главное новогодне...
  • Олег Илатовский
    холодец  Это замечательно ...😜Главное новогодне...
  • Silver Kont
    Пидарасам не понять русской широты..... Пусть жрут свой сюрстрёминг и протухают дальше....Главное новогодне...

«Придет восьмой и все изменит»: что Ванга предсказала на 2025 год

«Придет восьмой и все изменит»: что Ванга предсказала на 2025 год

Многие верят, что болгарская ясновидящая в своих высказываниях зашифровала тайные знания о событиях будущего.

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Комментарии
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Nemo2846
&quot;Вангелия Пандева Гуштерова, она же Ванга, умерла почти 60 лет назад&quot;???                                                                                                Родилась: 3 октября 1911 года, Струмица, Османская империя Умерла: 11 августа 1996 года (84 года), София, Болгария.
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17 час.
А
Александр
блин оставьте Вангу в покое!!! у вас  и так врать хорошо получается!!!  задолбали уже всех!!!
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12 час.

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