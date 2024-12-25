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Дикий Юг - Природа Юга России

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Любители чая и кофе смогут избежать рака головы и шеи

Любители чая и кофе смогут избежать рака головы и шеи

Фото: sacmi.com У любителей чая и кофе есть более высокие шансы избежать рака головы и шеи. Международная группа ученых провела анализ более десятка предыдущих исследований, касающихся онкологических заболеваний в области головы и шеи, и пришла к выводу, что те, кто регулярно употребляет два самых популярных горячих напитка, реже сталкиваются с этим типом рака.

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