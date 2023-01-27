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Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча. Он провел 400-ю игру в НХЛ

Андрей Василевский отразил 37 из 39 бросков «Бостона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Тампы» одержал 22-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2).

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