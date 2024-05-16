В Конгрессе США одобрили проект о санкциях против «Росатома»

Два законопроекта о новых санкциях против госкорпорации «Росатома» одобрены Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и адресно против тех, кто по версии Штатов, подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).