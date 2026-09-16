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Провайдерам на Урале напомнили о правилах размещения ВОЛС на ЛЭП

Провайдерам на Урале напомнили о правилах размещения ВОЛС на ЛЭП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. Более 235 тыс. незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи выявили специалисты в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае с начала 2026 года.

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