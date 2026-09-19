НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Татарстанда Дәүләт Думасына сайлауларга килүчеләр саны 48,46 процентка җиткән

Татарстанда Дәүләт Думасына сайлауларга килүчеләр саны 48,46 процентка җиткән

Татарстанда Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга килүчеләр саны 48,46 процентка җиткән. Бу хакта «Сайлаулар» автоматлаштырылган дәүләт системасы мәгълүматларыннан күренә, дип яза «Татар-информ».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым